RT в Telegram
Подпишись

Metaratings: спортдиректор «Спартака» Амарал прилетит в Москву до конца 2023-го

Короткая ссылка
Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал планирует прилететь в Москву до конца 2023 года.
Metaratings: спортдиректор «Спартака» Амарал прилетит в Москву до конца 2023-го
  • Gettyimages.ru

Вероятно, специалист приедет после католического Рождества, сообщает Metaratings.ru. 

Португалец 22 декабря был назначен на должность спортивного директора, которую ранее занимал Пол Эшуорт. Британец переведён на пост технического директора.

Амарал также был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге» и скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Амарала на должность спортивного директора «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить