Metaratings: спортдиректор «Спартака» Амарал прилетит в Москву до конца 2023-го

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал планирует прилететь в Москву до конца 2023 года.

Вероятно, специалист приедет после католического Рождества, сообщает Metaratings.ru.

Португалец 22 декабря был назначен на должность спортивного директора, которую ранее занимал Пол Эшуорт. Британец переведён на пост технического директора.

Амарал также был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге» и скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Амарала на должность спортивного директора «Спартака».