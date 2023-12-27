О'Мэлли призывает устроить бой между Макгрегором и Оливейрой
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«Я видел в интернете, что может состояться бой Оливейры и Макгрегора. Я за этот бой! Этот бой мне нравится больше», — сказал О'Мэлли в своём подкасте.
В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.
Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.
Ранее сообщалось, что Макгрегор предложил провести бой с Пакьяо в Саудовской Аравии.