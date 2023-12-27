Стормовски: «Интернасьонал» арендует Ренана у «Зенита» с опцией выкупа

Защитник «Зенита» Роберт Ренан на правах аренды может перейти в бразильский «Интернасьонал».

По информации журналиста Тиаго Стормовски в соцсетях, бразильский клуб планирует арендовать игрока с возможностью выкупа. Отмечается, что о сделке объявят на этой неделе.

В нынешнем сезоне 20-летний Ренан принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» прекратил переговоры по трансферу Ренана.