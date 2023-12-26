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Тихонов: «Краснодар» может выиграть РПЛ, если не продаст своих лидеров

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение, что «Краснодар» может выиграть РПЛ.
Тихонов: «Краснодар» может выиграть РПЛ, если не продаст своих лидеров

«Краснодар» — лучшая команда первой части чемпионата. Почему? Потoму что они занимают первое место. Дальнейшие турнирные пeрспективы «быков»? На мой взгляд, команда может принести первый трофей Сергею Галицкому. Если только не продадут своих лучшиx футболистов — Кордобу, Сперцяна и Алoнсо», — приводит слова Тихонова Sport24.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Вторым идёт «Зенит» (36), замыкает тройку «Динамо» (32).

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не согласился, что под его руководством клуб отошёл от своей философии играть в атакующий футбол.

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