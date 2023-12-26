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«Реал» готовит документы, чтобы подписать Мбаппе в начале января

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Мадридский «Реал» начал подготовку для того, чтобы подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в начале января 2024 года.

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона в соцсетях, со следующей недели игрок начнёт переговоры с клубами по поводу своего будущего. Отмечается, что мадридцы подготовили необходимые документы для переговоров с французом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не собирается уходить из ПСЖ зимой.

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