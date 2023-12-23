L’Équipe: Мбаппе не собирается уходить из ПСЖ зимой

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не собирается покидать французский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает L’Équipe, у нападающего по-прежнему есть несколько вариантов перехода, включая «Реал». Тем не менее, руководство парижан не планирует продавать своего игрока нынешней зимой.

По информации AS, мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании игрока, но не будет пытаться заполучить его любой ценой.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что ждут приезда Мбаппе в любой момент.