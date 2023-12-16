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В Саудовской Аравии заявили, что ждут приезда Мбаппе в любой момент

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Директор Саудовской профессиональной футбольной лиги Майкл Эменало заявил, что переговорный процесс с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе по-прежнему находится в открытой фазе.
В Саудовской Аравии заявили, что ждут приезда Мбаппе в любой момент
  • Gettyimages.ru

«С Мбаппе разговор открыт, но мы не знаем, как он поступит. Если возникнет хоть какой-то интерес у Мбаппе к тому, чтобы стать частью того, что мы строим, сейчас или в будущем, мы не сможем отвергнуть эту возможность. Он мой любимый футболист», — цитирует Эменало Marca.

По информации AS, мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании игрока, но не будет пытаться заполучить его любой ценой.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на награду лучшему игроку 2023 года.

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