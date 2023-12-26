Пономарёв назвал российских футболистов серыми мышами, которые безобразно играют

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Пономарёв заявил, что в первой половине сезона приятное впечатление на него произвёл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

«К сожалению, ничего интересного я больше не увидел. Все футболисты как серые мыши, они ещё и одинаковые. Одинаково безобразно играют», — цитирует ветерана Betonmobile.

В текущем сезоне Тюкавин в 18 матчах чемпионата России забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.