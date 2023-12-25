Путин подписал закон о развитии любительского спорта в России
- РИА Новости
Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте», который позволит всероссийским и областным федерациям организовывать любительские чемпионаты страны.
Поправки также наделяют Олимпийский, Паралимпийский и Сурдлимпийский комитеты правом финансировать и проводить спортивные мероприятия внутри страны и за её пределами.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о международном турнире «Игры Будущего».