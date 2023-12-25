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Путин подписал закон о развитии любительского спорта в России

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Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, закрепляющий в нормативной базе права и статус любительских лиг.
Путин подписал закон о развитии любительского спорта в России
  • РИА Новости

Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте», который позволит всероссийским и областным федерациям организовывать любительские чемпионаты страны.

Поправки также наделяют Олимпийский, Паралимпийский и Сурдлимпийский комитеты правом финансировать и проводить спортивные мероприятия внутри страны и за её пределами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о международном турнире «Игры Будущего».

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