Путин подписал закон о развитии любительского спорта в России

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, закрепляющий в нормативной базе права и статус любительских лиг.

Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте», который позволит всероссийским и областным федерациям организовывать любительские чемпионаты страны.

Поправки также наделяют Олимпийский, Паралимпийский и Сурдлимпийский комитеты правом финансировать и проводить спортивные мероприятия внутри страны и за её пределами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о международном турнире «Игры Будущего».