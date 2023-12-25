Олимпийская чемпионка Степанова выложила обнажённое фото, процитировав Михалкова
- РИА Новости
«Когда соски смотрят в небо, а ягодицы как орех, то любая глупость и пошлость выглядит смело и даже обаятельно. А когда соски смотрят в пол, а кругом целлюлит, то всё остаётся только пошлостью и только глупостью», — написала Степанова.
Степанова добавила, что демонстрировать надо мышцы и медали, ими завоёванные, а не ягодицы и соски.
Ранее Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.