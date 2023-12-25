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Полузащитник «Зенита» Вендел сыграл в футбол с детьми на улицах Бразилии

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Полузащитник «Зенита» Вендел поиграл с детьми в футбол на улицах в Бразилии.
Полузащитник «Зенита» Вендел сыграл в футбол с детьми на улицах Бразилии
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Видео опубликовала пресс-служба клуба.

«Для него это жизнь, он такой человек. Есть недостатки, но есть качества, которыми можно восхищаться. И одно из таких — безмерная любовь к футболу как к искусству», — опубликовала пресс-служба комментарий главного тренера Сергея Семака.

В текущем сезоне Вендел сыграл за команду 18 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Вендел хочет играть за «Фламенго», но клуб не делал предложений «Зениту».

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