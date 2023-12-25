В Севастополе прошёл международный турнир по боксу

В Севастополе прошёл международный вечер профессионального бокса.

Среди участников были спортсмены из России, Казахстана, Ирана и Таджикистана.

В весовой категории до 66,7 кг победу одержал Максим Шведюк из России. В весе до 57,1 кг Дмитрий Шиповский победил Рамазона Абдукаххорзода из Таджикистана.

В категории до 72,6 кг Иван Романчук победил Хадиса Эминова. В поединке между Артёмом Ухановым и Алтынбеком Ибрагимовым (Казахстан) была зафиксирована ничья.

Давид Агабекян (до 63,5 кг) оказался сильнее Саджада Мохамадрупа (Иран). Исрафил Исламов (свыше 92 кг) одолел Владислава Попова.

Ранее Туменов победил нокаутом Гаджидаудова и вышел в финал Гран-при ACA.