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Получивший разрыв крестов Мухин поедет с ЦСКА на сборы в ОАЭ

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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин, получивший разрыв передней крестообразной связки колена в октябре, поедет вместе с командой на сборы в ОАЭ.
Получивший разрыв крестов Мухин поедет с ЦСКА на сборы в ОАЭ
  • РИА Новости

«Понятно, что он не будет тренироваться в общей группе, но мы его там ждём. Но, конечно, тренировки строго индивидуально», — цитирует врача ЦСКА Эдуарда Безуглова «Матч ТВ».

21 октября 22-летний россиянин получил травму крестообразных связок в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином» (0:0). 6 ноября полузащитнику сделали операцию в Италии.

В нынешнем сезоне Мухин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что перенёсший операцию футболист ЦСКА Мухин вернётся в строй не раньше мая.

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