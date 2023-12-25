Бышовец считает, что «Краснодар» нуждается в усилении
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«Тренер Ивич должен придать уверенности игрокам, что у них есть хорошие возможности для того, чтобы стать чемпионами», — цитирует Бышовца Betonmobile.
Он также добавил, что клуб нуждается в усилении. По его мнению, «Краснодару» стоит подписать центрального нападающего и защитника.
После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.
Ранее Владимир Ивич заявил, что стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии.