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Marca: защитник «Аль-Насра» Ляпорт отказался от перехода в «Реал»

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Защитник саудовского «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт отказался от перехода в мадридский «Реал».
Marca: защитник «Аль-Насра» Ляпорт отказался от перехода в «Реал»
  • globallookpress.com

По информации Marca, мадридский клуб хотел заменить игроком травмированного Давида Алабу. Ляпорту поступило предложение об аренде до конца сезона, но игрок отказался от перехода в «Реал».

Напомним, что трое футболистов мадридской команды, среди которых Давид Алаба, Эдер Милитао и Тибо Куртуа, порвали «кресты» и находятся на длительном лечении.

Ранее сообщалось, что ещё один защитник «Реала» получил травму и пропустит около десяти дней.

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