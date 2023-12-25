Marca: защитник «Аль-Насра» Ляпорт отказался от перехода в «Реал»
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По информации Marca, мадридский клуб хотел заменить игроком травмированного Давида Алабу. Ляпорту поступило предложение об аренде до конца сезона, но игрок отказался от перехода в «Реал».
Напомним, что трое футболистов мадридской команды, среди которых Давид Алаба, Эдер Милитао и Тибо Куртуа, порвали «кресты» и находятся на длительном лечении.
Ранее сообщалось, что ещё один защитник «Реала» получил травму и пропустит около десяти дней.