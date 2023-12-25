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Ивич: у Галицкого есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о владельце клуба Сергее Галицком.
Ивич: у Галицкого есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день
  • globallookpress.com

«Он создал «Краснодар» с нуля, инвестирует свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы — потому что я работаю на него», — цитирует Ивича «Чемпионат».

Тренер сразу сказал владельцу, что будет доступен для него в любое время дня и ночи.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее Ивич заявил, что стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии.

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