Ивич: у Галицкого есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

«Он создал «Краснодар» с нуля, инвестирует свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы — потому что я работаю на него», — цитирует Ивича «Чемпионат».

Тренер сразу сказал владельцу, что будет доступен для него в любое время дня и ночи.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее Ивич заявил, что стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии.