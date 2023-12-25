Масалитин — об отказе РФС переходить в Азию: правильное решение
«Правильное решение, что не стали торопиться. Есть такая поговорка: чем больше пауза, тем выше мастерство. Естественно, в этом вопросе всё решает политика», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол».
Исполком РФС на заседании 20 декабря принял решение не переходить в АФК.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Александр Дюков заявил, что РФС может перейти в Азию в 2024 году.