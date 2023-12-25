Якушев уверен, что Ковальчук поможет «Спартаку» своей игрой и характером

Председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев выразил уверенность, что олимпийский чемпион Илья Ковальчук принесёт много пользы московской команде в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Ковальчук поможет не только в спортивном плане. Что важно, по своему характеру он капитан не только на льду, но и в раздевалке. Он всегда может подсказать, донести, даже отругать, потому что он пользуется большим уважением у хоккеистов», — цитирует Якушева ТАСС.

По его словам, возвращение Ковальчука в «Спартак» — «это большое подспорье для команды».

«Он не только вышел, но и прилично, как я считаю, сыграл на команду, забил гол. В целом «Спартак» сегодня опять порадовал хорошей и результативной игрой, и мы все надеемся, что такой настрой будет продолжаться», — заключил Якушев.

«Спартак» на своём льду переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:2. Ковальчук в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота.

40-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он играл за московский клуб с 1999 по 2001 год.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что после завершения карьеры Ковальчук может продолжить работу в «Спартаке».