Жамнов: хоккеисты «Спартака» ждали возможности сыграть вместе с Ковальчуком

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что его подопечные с воодушевлением отнеслись к первому матчу Ильи Ковальчука за столичный клуб после возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Ребята спрашивали, хоть и не имели права этого делать, когда он выйдет, ждали этого. Для молодых это большая уверенность, что он играет с нами в одной команде. По крайней мере, я это увидел», — цитирует Жамнова ТАСС.

При этом он признался, что с приходом Ковальчука микроклимат в команде не изменился.

«Опасений нет, давления на игроков нет. У нас нормальная атмосфера между тренерами и игроками, я не вижу, чтобы сказывалось это негативно», — добавил Жамнов.

«Спартак» на своём льду переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:2. Ковальчук в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота.

40-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он играл за московский клуб с 1999 по 2001 год.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что после завершения карьеры Ковальчук может продолжить работу в «Спартаке».