Команда Медведева, Рублёва, Андреевой и Кенин выиграла выставочный турнир в ОАЭ
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В финале «Орлы» играли против команды «Коршуны», в составе которой Арина Соболенко, Паула Бадоса, Стефанос Циципас, Григор Димитров. Встреча завершилась со счётом 29:26.
Также в Мировой теннисной лиге принимали участие команды «Соколы» (Сумит Нагал, Тэйлор Фриц, Сорана Кырстя, Елена Рыбакина) и «Ястребы» (Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Ига Швёнтек, Каролин Гарсия).
Ранее Медведев признался, что сделает всё от себя зависящее, чтобы в сезоне 2024 года значительно улучшить свои результаты в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).