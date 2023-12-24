Команда Медведева, Рублёва, Андреевой и Кенин выиграла выставочный турнир в ОАЭ

Команда «Орлы» в составе российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Мирры Андреевой и американки Софии Кенин выиграла выставочный турнир World Tennis League в Абу‑Даби (ОАЭ).

В финале «Орлы» играли против команды «Коршуны», в составе которой Арина Соболенко, Паула Бадоса, Стефанос Циципас, Григор Димитров. Встреча завершилась со счётом 29:26.

Также в Мировой теннисной лиге принимали участие команды «Соколы» (Сумит Нагал, Тэйлор Фриц, Сорана Кырстя, Елена Рыбакина) и «Ястребы» (Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Ига Швёнтек, Каролин Гарсия).

Ранее Медведев признался, что сделает всё от себя зависящее, чтобы в сезоне 2024 года значительно улучшить свои результаты в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).