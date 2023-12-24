Бородавко считает Большунова претендентом на звание лучшего спортсмена года

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал лучшего отечественного спортсмена 2023 года.

«Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов. Он один из претендентов на это звание», — цитирует Юрия Бородавко «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что в России «очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах спорта».

«Не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они, как можно дольше радовали нас результатами», — добавил Бородавко.

Большунов является трёхкратным чемпионом Олимпиады. В сезоне-2023/24 26-летний лыжник одержал победы в 12 гонках Кубка России.

Ранее Большунов заявил, что победил в спринте благодаря тактической борьбе.