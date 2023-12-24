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Бородавко считает Большунова претендентом на звание лучшего спортсмена года

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал лучшего отечественного спортсмена 2023 года.
Бородавко считает Большунова претендентом на звание лучшего спортсмена года
  • РИА Новости

«Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов. Он один из претендентов на это звание», — цитирует Юрия Бородавко «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что в России «очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах спорта».

«Не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они, как можно дольше радовали нас результатами», — добавил Бородавко.

Большунов является трёхкратным чемпионом Олимпиады. В сезоне-2023/24 26-летний лыжник одержал победы в 12 гонках Кубка России.

Ранее Большунов заявил, что победил в спринте благодаря тактической борьбе.

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