«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке 25% акций клуба миллиардером Рэтклиффом
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Британец купит 25% акций клуба, сделка оценивалась в £1,25 млрд, сообщается на официальном сайте МЮ.
Принадлежащая Рэтклиффу компания Ineos будет отвечать за футбольные операции МЮ. Предполагается, что в клуб инвестируют $300 млн: 200 будут выплачены, как только сделку закроют, а ещё 100 млн — до конца 2024 года.
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах сборной России выступить на чемпионате мира 2026 года.