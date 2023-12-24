«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке 25% акций клуба миллиардером Рэтклиффом

Миллиардер Джим Рэтклифф стал акционером клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед».

Британец купит 25% акций клуба, сделка оценивалась в £1,25 млрд, сообщается на официальном сайте МЮ.

Принадлежащая Рэтклиффу компания Ineos будет отвечать за футбольные операции МЮ. Предполагается, что в клуб инвестируют $300 млн: 200 будут выплачены, как только сделку закроют, а ещё 100 млн — до конца 2024 года.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах сборной России выступить на чемпионате мира 2026 года.