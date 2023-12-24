Канчельскис считает, что сборная России не сыграет на ЧМ-2026

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах сборной России выступить на чемпионате мира 2026 года.

«Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. К Евро и Лиге наций нас уже не допустили. Сборной России не будет и на чемпионате мира», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Президент РФС сообщил, что 20 декабря в исполкоме было принято решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС сообщили, что сборная России может принять участие в ЧМ-2026.