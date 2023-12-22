В РФС сообщили, что сборная России может принять участие в ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы сборной России принять участие в чемпионате мира 2026 года.

«Такая возможность пока остаётся. Возможно, кто-то и поменяет гражданство, но на это решение влияет не только фактор участия в международных матчах», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Президент РФС сообщил, что 20 декабря на исполкоме было принято решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что УАФ требует от ФИФА и УЕФА отменить матч сборных России и Сербии.