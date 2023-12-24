Каррера: я бы с удовольствием вернулся в Россию

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов возглавить российский клуб.

«Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия! Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился», — цитирует Карреру Sport24.

Специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

Красно-белые заинтересованы в назначении Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля, сообщает журналист Иван Карпов. Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Каррера изъявил желание возглавить столичный клуб в случае возможной отставки Гильермо Абаскаля.