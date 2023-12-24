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Тутберидзе весной проведёт мастер-класс по фигурному катанию в Челябинске

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в марте 2024 года проведёт мастер-класс в Челябинске.
Тутберидзе весной проведёт мастер-класс по фигурному катанию в Челябинске
  • РИА Новости

«Договорились, что в марте Этери Георгиевна проведёт мастер-класс для наших деток. Тренеры — основная история», — цитирует губернатора области Алексея Текслера ТАСС.

С 20 по 24 декабря в Челябинске прошёл чемпионат России по фигурному катанию. В женском одиночном катании впервые чемпионкой страны стала подопечная Тутберидзе — Аделия Петросян.

Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе поблагодарил судей чемпионата России за объективное оценивание фигуристов.

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