Тутберидзе весной проведёт мастер-класс по фигурному катанию в Челябинске
- РИА Новости
«Договорились, что в марте Этери Георгиевна проведёт мастер-класс для наших деток. Тренеры — основная история», — цитирует губернатора области Алексея Текслера ТАСС.
С 20 по 24 декабря в Челябинске прошёл чемпионат России по фигурному катанию. В женском одиночном катании впервые чемпионкой страны стала подопечная Тутберидзе — Аделия Петросян.
Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе поблагодарил судей чемпионата России за объективное оценивание фигуристов.