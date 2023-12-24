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Плющенко заявил, что Муравьёва не готова к двум тройным акселям в произвольной программе

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объяснил, почему Софья Муравьева отказалась от исполнения двух тройных акселей в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.
Плющенко заявил, что Муравьёва не готова к двум тройным акселям в произвольной программе
  • РИА Новости

«Софья просто пока не готова. На эти грабли она уже наступила на этапе Гран-при России в Москве. Не послушалась тренеров – и сделала всё по-своему. Риск не оправдался», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

В произвольной спортсменка успешно исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом.

Итоговый результат Софьи —239,40 балла за произвольную и короткую программы.  Она заняла второе место.

Ранее Софья Муравьёва рассказала о своих планах на оставшуюся часть сезона-2023/24.

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