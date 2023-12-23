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Муравьёва: отдохнуть у меня не получится — буду работать в одних шоу

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Призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва рассказала о своих планах на оставшуюся часть сезона-2023/24.
Муравьёва: отдохнуть у меня не получится — буду работать в одних шоу
  • РИА Новости

«Конечно, выступить в новом шоу «Русалочка». Отдохнуть, кажется, у меня не особо получится — буду работать в одних шоу, потом в других. Буду ещё больше работать, чтобы не снижать планку и становиться ещё лучше», — цитирует Муравьёву Sport24.

Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла, стала второй на чемпионате России в Челябинске. На третьем месте — Камила Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Аделия Петросян получила золотую медаль. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

Ранее Валиева рассказала, кто является для неё образцом для подражания в мире фигурного катания.

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