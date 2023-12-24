Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой»

«Вегас Голден Найтс» в гостях потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Пола Мориса.

В составе победителей шайбы забросили Сэм Беннетт (29-я минута), Густав Форслин (36-я), Картер Вераге (47-я), Сэм Райнхарт (49-я). У проигравших отличились Марк Стоун (22-я), Павел Дорофеев (40-я). Иван Барбашёв оформил голевую передачу.

«Флорида» (40 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (47) располагается на второй строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин прервал серию из 13 домашних матчей с набранными очками со старта сезона.





