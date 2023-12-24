Шайба Дадонова помогла «Далласу» одержать волевую победу над «Нэшвиллом»

«Даллас Старз» в гостях нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Техаса.

В составе проигравших отличились Майкл Маккэррон (21-я минута) и Колтон Сиссонс (27-я). У победителей шайбы забросили Евгений Дадонов (49-я), Крейг Смит (60-я) и Яни Хаканпяя (60-я).

«Даллас» (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (38) — седьмое.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин прервал серию из 13 домашних матчей с набранными очками со старта сезона.