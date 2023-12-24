Семшов: Чалов не затеряется в «Марселе»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов считает, что нападающему Фёдору Чалову стоит принять предложение по трансферу в «Марсель».

«У Чалова уже был опыт в Швейцарии, поэтому он готов к Европе. В первой части чемпионата он неплохо выглядел. Если поступит предложение из «Марселя», Фёдор и ЦСКА его рассмотрят. Чалов не затеряется в такой команде», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

По его мнению, чемпионат Франции подходит российским футболистам.

«Да, так же, как и испанский. Смотря ещё в какой клуб переходить. Главное — это игровая практика», — добавил Семшов.

По информации СМИ, «Марсель» заинтересован в трансфере российского форварда.

Чалов в 26 матчах сезона-2023/24 забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Контракт 25-летнего игрока истекает 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщилось, что бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков не считает Чалова топ-форвардом на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).





