Семшов: Чалов не затеряется в «Марселе»
«У Чалова уже был опыт в Швейцарии, поэтому он готов к Европе. В первой части чемпионата он неплохо выглядел. Если поступит предложение из «Марселя», Фёдор и ЦСКА его рассмотрят. Чалов не затеряется в такой команде», — цитирует Семшова «РБ Спорт».
По его мнению, чемпионат Франции подходит российским футболистам.
«Да, так же, как и испанский. Смотря ещё в какой клуб переходить. Главное — это игровая практика», — добавил Семшов.
По информации СМИ, «Марсель» заинтересован в трансфере российского форварда.
Чалов в 26 матчах сезона-2023/24 забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Контракт 25-летнего игрока истекает 31 декабря 2024 года.
Ранее сообщилось, что бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков не считает Чалова топ-форвардом на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).