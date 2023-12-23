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«Милуоки» разгромил «Нью-Йорк» в матче НБА, Адетокунбо набрал 28 очков

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«Милуоки Бакс» в гостях нанёс разгромное поражение «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Милуоки» разгромил «Нью-Йорк» в матче НБА, Адетокунбо набрал 28 очков
  • AP

Игра на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счетом 130:111 в пользу команды Эдриана Гриффина.

Наибольший вклад в победу внес Яннис Адетокунбо, который набрал 28 очков. Дабл-дабл оформил Бобби Портис (23 очков, 11 подборов, одна результативная передач).

У проигравших самым результативным стал Джейлен Брансон (36 очков). Дабл-дабл в свой актив записал Айзея Хартенштайн (12 очков, 13 подборов, один пас).

«Милуоки» (22 победы и семь поражений) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Йорк» (16, 12) располагается на шестой строчке.


Ранее сообщалось, что болельщики «Детройта» требуют продать клуб после 25-го поражения подряд в НБА.

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