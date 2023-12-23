Медведев опроверг новость о переходе Ренана в «Интернасьонал»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что защитник Роберт Ренан продолжит играть за петербургский клуб.

«Ренан в скором времени перейдёт в «Интернасьонал» на правах аренды с правом выкупа? Нет», — цитирует Медведева «Чемпионат».

По информации ESPN Brasil, команда из Санкт-Петербурга отдаст футболиста в аренду до конца 2024 года с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» прекратил переговоры по трансферу Ренана.





