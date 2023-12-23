Агент игрока «Краснодара» Ленини прокомментировал возможный интерес «Пари НН»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался об интересе «Пари НН» к своему клиенту.

«Про «Пари НН» ничего не слышал. Вполне возможно, что «Краснодар» действует напрямую. Но в любом случае им нужно будет общаться с нами, чтобы понять, будет ли Кевин готов принять такой вариант», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Как сообщает «РБ Спорт», интерес к игроку проявляет «Пари НН».

По информации источника, главный тренер нижегородцев Сергей Юран лично заинтересован в трансфере полузащитника. «Краснодар» готов отпустить Ленини в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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