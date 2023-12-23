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Бутырская: Валиева продолжает сохранять в себе мотивацию и обладает достаточной силой воли

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила выступление Камилы Валиевой по итогам произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.
Бутырская: Валиева продолжает сохранять в себе мотивацию и обладает достаточной силой воли
  • РИА Новости

«Думаю, Валиевой уже легче даются выступления, чем это было ранее. Мне даже кажется, она похудела. Видно, что Камила продолжает сохранять в себе мотивацию и обладает достаточной силой воли. Она всё равно идёт на четверной прыжок. Да, сегодня он не получился, но я просто уверена, если Валиева сама захочет, то будет легко его выполнять», — заявила Бутырская RT.

Ранее Бутырская назвала победу Петросян на чемпионате России уверенной.

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