Бутырская: Валиева продолжает сохранять в себе мотивацию и обладает достаточной силой воли

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила выступление Камилы Валиевой по итогам произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

«Думаю, Валиевой уже легче даются выступления, чем это было ранее. Мне даже кажется, она похудела. Видно, что Камила продолжает сохранять в себе мотивацию и обладает достаточной силой воли. Она всё равно идёт на четверной прыжок. Да, сегодня он не получился, но я просто уверена, если Валиева сама захочет, то будет легко его выполнять», — заявила Бутырская RT.

Ранее Бутырская назвала победу Петросян на чемпионате России уверенной.