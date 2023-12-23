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«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Севилью» в матче Примеры

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«Атлетико» на своём поле в меньшинстве нанёс поражение «Севилье» в матче перенесённого четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Диего Симеоне.

Победный мяч забил Маркос Льоренте (46-я минута). Команда из столицы Испании осталась в середине второго тайма в меньшинстве после удаления Чаглар Сёюнджю (70-я).

«Атлетико» (38 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Севилья» (16) занимает 15-ю строчку.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Атлетико» Кике Флорес возглавил «Севилью».







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