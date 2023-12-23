«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Севилью» в матче Примеры
Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Диего Симеоне.
Победный мяч забил Маркос Льоренте (46-я минута). Команда из столицы Испании осталась в середине второго тайма в меньшинстве после удаления Чаглар Сёюнджю (70-я).
«Атлетико» (38 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Севилья» (16) занимает 15-ю строчку.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Атлетико» Кике Флорес возглавил «Севилью».