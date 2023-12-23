Бетербиев: между Альваресом и Биволом я бы выбрал Дмитрия, потому что мне нужен ещё один пояс

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос, готов ли отказаться от боя с соотечественником Дмитрием Биволом ради встречи с мексиканцем Саулем Альваресом.

«По правде говоря, между Канело и Биволом я бы выбрал Дмитрия, потому что мне нужен ещё один пояс. Я не знаю, что могу взять у Канело. Он выступает в более лёгкой категории и ему нужно подниматься. Будет лучше для него, если он поднимается и попытается подраться со мной», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все нокаутом). В его активе нет поражений.

32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой между Биволом и Бетербиевым может пройти летом 2024 года.