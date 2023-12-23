AS: «Реал» и «Бавария» претендуют на Варана
Как сообщает AS, игрок обороны несчастлив в «Юнайтед» и готов рассмотреть вариант с возвращением в «Реал».
Отмечается, что на Варана также претендует «Бавария». Немецкий клуб готов заплатить за переход защитника €10—20 млн.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, трансфер будет зависеть от готовности игрока пойти на снижение заработной платы. «Манчестер Юнайтед» при этом будет рассматривать исключительно продажу 30-летнего футболиста.
В текущем сезоне футболист провёл за «красных дьяволов» 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» и опустился на восьмое место в АПЛ.