AS: «Реал» и «Бавария» претендуют на Варана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в «Реале» и «Баварии».

Как сообщает AS, игрок обороны несчастлив в «Юнайтед» и готов рассмотреть вариант с возвращением в «Реал».

Отмечается, что на Варана также претендует «Бавария». Немецкий клуб готов заплатить за переход защитника €10—20 млн.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, трансфер будет зависеть от готовности игрока пойти на снижение заработной платы. «Манчестер Юнайтед» при этом будет рассматривать исключительно продажу 30-летнего футболиста.

В текущем сезоне футболист провёл за «красных дьяволов» 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» и опустился на восьмое место в АПЛ.