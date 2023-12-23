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Горшков считает, что в «Зените» так и не смогли заставить Ренана заиграть в команде

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на информацию об интересе «Реала» к бразильскому защитнику сине-бело-голубых Роберту Ренану.
Горшков считает, что в «Зените» так и не смогли заставить Ренана заиграть в команде
  • Gettyimages.ru

«Как я понимаю, «Зенит» подписывал Ренана в качестве молодого и перспективного игрока. Это левоногий защитник, обладающим спокойствием, что не всегда бывает свойственно футболистам его возраста на этой позиции. Он способен начинать атаки команды и даже пробует идти на риск. Но с течением времени стало заметно, что его карьера в Санкт-Петербурге сложилась не так, как планировалось. Он стал допускать ошибки в матчах. Полагаю, что интерес «Реала» к нему возможен. Как вариант посмотреть, что бразилец сможет показать в Испании», — сказал Горшков RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, не лучше ли будет «Зениту» повременить с расставанием с игроком и попробовать раскрыть его у себя, чтобы затем продать гораздо дороже.

«Если мы слышим, что Ренана планируют продать или отдать в аренду, значит, руководство и тренерский штаб «Зенита» испробовали все возможные варианты для того, чтобы он заиграл в команде», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» прекратил переговоры по трансферу Ренана.

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