Уткин: грядущий чемпионат мира среди клубов безнадёжно опоздал
- РИА Новости
«Ман Сити» не оставил ничего от победителя Кубка Либертадорес «Флуминенсе». Это неудивительно — доминирование европейцев происходит не первый год, и это говорит, как мне кажется, о том, что грядущий чемпионат мира среди клубов безнадёжно опоздал», — написал Уткин в Telegram-канале.
Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
Мячи забили Хулиан Альварес (первая минута), Фил Фоден (72-я), Хулиан Альварес (88-я), Нино (27-я) записал на свой счёт автогол.
«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл почётный трофей.
МС стал первым английским клубом в истории, выигравшим за один календарный год пять трофеев — АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
Ранее сообщалось, что Холанд признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.