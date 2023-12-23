Уткин: грядущий чемпионат мира среди клубов безнадёжно опоздал

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал клубный чемпионат мира, который пройдёт в следующем году.

«Ман Сити» не оставил ничего от победителя Кубка Либертадорес «Флуминенсе». Это неудивительно — доминирование европейцев происходит не первый год, и это говорит, как мне кажется, о том, что грядущий чемпионат мира среди клубов безнадёжно опоздал», — написал Уткин в Telegram-канале.

Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Мячи забили Хулиан Альварес (первая минута), Фил Фоден (72-я), Хулиан Альварес (88-я), Нино (27-я) записал на свой счёт автогол.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл почётный трофей.

МС стал первым английским клубом в истории, выигравшим за один календарный год пять трофеев — АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Ранее сообщалось, что Холанд признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.