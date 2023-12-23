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Дмитриев объяснил, почему запоминающихся программ в парном катании стало меньше

Дмитриев: сделать по-настоящему зрелищную программу стало не так просто

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Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев объяснил, почему запоминающихся программ в парном катании стало меньше.
Дмитриев объяснил, почему запоминающихся программ в парном катании стало меньше
  • Gettyimages.ru

«Сделать по-настоящему зрелищную программу стало не так просто. Не скажу, что невозможно, но усилий это требует гораздо больше, чем раньше. Новые правила оставляют фигуристам слишком мало времени на переходы между элементами. Условно говоря, раньше дорожка в короткой программе занимала 10—12 секунд, а сейчас продолжительность увеличилась до 45—50. Значит, нужно искать возможность сделать в этой дорожке что-то необычное и интересное, сохраняя при этом сложные шаги. Это затратно, требует более высоких физических и технических качеств.

Совместное вращение, как и параллельное, тоже стало более продолжительным по времени. Не 15 секунд, как раньше, а 20—22. Все эти секунды складываются, и времени на то, чтобы выразить образ, зачастую просто не хватает», — сказал Дмитриев RT.

Полностью интервью Дмитриева читайте на сайте RT.

Ранее Дмитриев посоветовал Алёне Косторной набраться терпения на ближайший год.

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