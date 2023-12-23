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Тихонов: для Слуцкого отъезд в Китай — новый вызов

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Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что Леонид Слуцкий примет правильное решение, если возглавит китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Для него это как новый вызов. Я работал со Слуцким в «Крыльях Советов». Ему неинтересно стало тренировать, поэтому они замутили с Дзюбой медиапроект. Я такие вещи не смотрю, но ему интересно всё новое. Поэтому он в Китай и поехал», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

По его мнению, в России Слуцкий «считается супертренером».

«Он поедет в Китай и будет там спокойно работать», — добавил Тихонов.

По сообщениям СМИ, бывший главный тренер сборной России может возглавить один из клубов Китая. В случае назначения российский специалист пригласит в команду своего ассистента по работе в ЦСКА и «Рубине» — функционера Олега Яровинского.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном товарищеском матче с участием сборных России и Китая.

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