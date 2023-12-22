RT в Telegram
Подпишись

Бестемьянова считает, что Дикиджи стал открытием сезона

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова осталась восхищена выступлением серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию 2024 года Владислава Дикиджи.

«Дикиджи — это настоящее открытие сезона, он выступал стабильно весь сезон», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

По её словам, также у мужчин прекрасно катался Пётр Гуменник.

«Однако он показал, что из-за не самого удачного выступления в короткой программе трудно рассчитывать на победу. Хочу поздравить Евгения Семененко, он отлично выступил, на мой взгляд, он достоин был вчера выиграть короткую программу, мне кажется, он был лучше Дикиджи», — добавила Бестемьянова.

Дикиджи набрал 293,74 балла по сумме двух программ. Золотую медаль завоевал Евгений Семененко (294,75 балла), бронзовая награда досталась Петру Гуменнику (292,42).

Первенство России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.

Ранее Бестемьянова прокомментировала победу танцевального дуэта Александра Степанова — Иван Букин на чемпионате России в Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить