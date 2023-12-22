Бестемьянова считает, что Дикиджи стал открытием сезона
«Дикиджи — это настоящее открытие сезона, он выступал стабильно весь сезон», — цитирует Бестемьянову ТАСС.
По её словам, также у мужчин прекрасно катался Пётр Гуменник.
«Однако он показал, что из-за не самого удачного выступления в короткой программе трудно рассчитывать на победу. Хочу поздравить Евгения Семененко, он отлично выступил, на мой взгляд, он достоин был вчера выиграть короткую программу, мне кажется, он был лучше Дикиджи», — добавила Бестемьянова.
Дикиджи набрал 293,74 балла по сумме двух программ. Золотую медаль завоевал Евгений Семененко (294,75 балла), бронзовая награда досталась Петру Гуменнику (292,42).
Первенство России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.
Ранее Бестемьянова прокомментировала победу танцевального дуэта Александра Степанова — Иван Букин на чемпионате России в Челябинске.