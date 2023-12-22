Третьяк заявил, что его не напрягала безголевая серия Овечкина в НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин скоро будет опять регулярно забрасывать шайбы.

«Прорвёт ли Овечкина теперь, зависит от него и его партнёров. Просто так не бывает ничего — захотел, вышел и забил. Саша — настоящий мастер. Если вся команда будет слаженно играть и настрой будет соответствующий, то всё в порядке будет. Меня не напрягала безголевая серия, и его напрягать не надо», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Овечкин стал вторым игроком с 900 голами в чемпионатах и плей-офф НХЛ. Российский нападающий отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

Таким образом, 38-летний россиянин стал вторым игроком в истории НХЛ, забросившим 900 шайб за карьеру в регулярном чемпионате и плей-офф.

Первое место с 1016 голами занимает канадец Уэйн Гретцки.

Ранее сообщалось, что Овечкин остался доволен игрой «Вашингтона» в матче с «Коламбусом».