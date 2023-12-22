RT в Telegram
Подпишись

Кечинов считает, что «Спартаку» стоило выбрать россиянина на пост спортивного директора

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение португальца Томаша Амарала на должность спортивного директора красно-белых.

«Как я понимаю, Амарала взяли в «Спартак» для того, чтобы он привёз в команду легионеров хорошего уровня. Но какой нормальный футболист поедет сейчас в Россию, зная, что нас нет в еврокубках? Для чего тогда было вообще приглашать очередного иностранца? Мне кажется, уместнее обратить внимание на наших специалистов, будь то спортивный директор, тренер или игроки», — сказал Кечинов RT.

Ранее Кечинов посоветовал «Спартаку» обратить внимание на российских футболистов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить