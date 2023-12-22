Кечинов считает, что «Спартаку» стоило выбрать россиянина на пост спортивного директора

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение португальца Томаша Амарала на должность спортивного директора красно-белых.

«Как я понимаю, Амарала взяли в «Спартак» для того, чтобы он привёз в команду легионеров хорошего уровня. Но какой нормальный футболист поедет сейчас в Россию, зная, что нас нет в еврокубках? Для чего тогда было вообще приглашать очередного иностранца? Мне кажется, уместнее обратить внимание на наших специалистов, будь то спортивный директор, тренер или игроки», — сказал Кечинов RT.

Ранее Кечинов посоветовал «Спартаку» обратить внимание на российских футболистов.