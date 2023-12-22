Шавло допустил, что Амарал может быть переведён с должности спортдиректора «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на назначение португальца Томаша Амарала на должность спортивного директора красно-белых.

«Возможно, Амарала пока взяли на эту должность, но в будущем могут перевести на другую. Он пришёл из «Бенфики», а это серьёзный европейский клуб с развитой скаутской системой. Думаю, что за его назначение также сыграло знание испанского языка, на котором говорит главный тренер команды. Но важно понимать, какие у него будут обязанности в «Спартаке», сведутся они только к поиску игроков или будут шире», — заявил Шавло RT.

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Амарал может внести большой вклад в столичный клуб.





