«Интер Майами» объявил о переходе Суареса

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес продолжит карьеру в клубе Высшей лиги футбола (МЛС) «Интер Майами».

Команда из Флориды на официальном сайте объявила о переходе четырёхкратного чемпиона Испании в составе «Барселоны».

В данный момент латиноамериканец играет за бразильский «Гремио». Также он выступал за «Ливерпуль». Суарес с 68 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая.

В «Интер Майами» уругваец присоединится к аргентинцу Лионелю Месси, с которым играл за «Барселону».

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что Суарес подпишет контракт с «Интер Майами» до конца 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.