Хоккеист Буше сообщил, что пока не видит необходимости в гражданстве России

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше сообщил, что хочет остаться в клубе, но пока не видит необходимости в получении российского гражданства.

«Погружён в переговоры по контракту, насколько это возможно. Желание остаться есть. А вопрос гражданства пока отложен, не вижу в этом никакой необходимости», — цитирует Буше «Чемпионат».

Буше — лучший снайпер сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его счету 52 (30+22) очка в 38 матчах .

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту «Динамо» Бреннану Менеллу. Игрок выступает за московскую команду с 2022 года.

Ранее три очка Буше принесли «Авангарду» победу над «Витязем» в матче КХЛ.