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Бестемьянова: Степанова и Букин останутся вне конкуренции ещё несколько лет

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила на вопрос, почему танцевальным дуэтам России сложно сравниться в мастерстве с парой Степанова — Букин.

«Приятно, что мастерство Степановой и Букина продолжает расти, но другим очень трудно за ними угнаться ещё и потому, что всё остальные пары катаются вместе один или два года, а Ваня и Саша делают это десятилетиями. Они ни с кем не конкурируют в нашей стране, и так будет ещё несколько лет», — заявила Бестемьянова RT.

По её мнению, Степанова и Букин обладают отличным чувством друг друга.

«Их чувство друг друга невозможно натренировать за короткое время. Даже после того как они пропустили полтора года, ребята смогли всё наверстать за несколько месяцев. В том числе благодаря своему желанию и амбициям для завоевания титулов», — добавила она.

Ранее Бестемьянова прокомментировала победу Степановой и Букина на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. 

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