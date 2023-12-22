Экс-тренер по фехтованию в 93 года обезвредил вооружённого грабителя

Бывший тренер олимпийской сборной Италии по фехтованию Аттилио Фини обезвредил вооружённого грабителя.

«Я ударил его по лицу, затем дал по руке, отчего у него отлетел револьвер, и, наконец, толчок: он застрял между какими-то скутерами», — цитирует Фини Corriere della Sera.

Он добавил, что до приезда полиции двое оказавшихся поблизости молодых людей удерживали грабителя, алжирца по происхождению. Как отмечается, на родине нападавшего разыскивали за убийство.

93-летний Фини возглавлял итальянскую сборную в течение почти 30 лет, приведя её к золотым медалями в командных соревнованиях по сабле на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

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